CASTRIGNANO DEL CAPO – Momenti di panico stamattina nell’istituto comprensivo ‘Vito De Blasi’ in via Potenza, a Castrignano del Capo, in Salento, dove è divampato un incendio in una cabina che ospita gli inverter dell’impianto fotovoltaico installato sul terrazzo di copertura della scuola media. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, rilevando che due dei quattro inverter erano stati distrutti dalle fiamme. Quando sono arrivati i pompieri gli addetti scolastici avevano già provveduto ad evacuare l’edificio e a radunare gli studenti e il personale scolastico nel campetto di basket. Non si registrano danni alle persone e alla struttura.