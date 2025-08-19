Castrì, stop dei carabinieri al party illegale. Identificati in 213

Una festa musicale non autorizzata è stata interrotta dai carabinieri nelle campagne di Castrì di Lecce, lungo la strada provinciale 140, al confine col territorio di Vernole. È accaduto la mattina di sabato 16 agosto. L’intervento tempestivo dei militari dell’Arma, reso possibile grazie a un’attività informativa preventiva, ha evitato che il raduno improvvisato si trasformasse in un vero e proprio rave party.

Nel corso di un primo controllo, i carabinieri della stazione di Calimera hanno sorpreso circa un centinaio di persone, di età molto giovane e provenienti da varie zone d’Italia, radunate in un’area agricola privata. Molti erano ancora intenti a ballare con musica ad alto volume vicino alle auto parcheggiate.

Nei giorni successivi, con il supporto dei colleghi del Norm della Compagnia di lecce, i militari hanno identificato complessivamente 213 soggetti, anche tramite le informazioni sull’evento circolate sui social network.

Gli accertamenti hanno permesso di segnalare alla Procura della Repubblica di Lecce, che coordina le indagini, i presunti organizzatori e promotori dell’evento, responsabili di occupazione abusiva di area agricola e danni ambientali. Pur non essendosi verificati disordini, infatti, sono stati accertati segni di deturpamento dei terreni, causati dall’assembramento di numerosi partecipanti.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati un impianto sonoro e un generatore elettrico, verosimilmente utilizzati per la diffusione non autorizzata di musica. I terreni sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

Analoga situazione si è verificata nelle stesse ore anche a Surano, dove i carabinieri di Poggiardo hanno interrotto una festa abusiva con circa cento persone riunite in una pineta lungo la statale 275.

A seguito di questi episodi, il comando provinciale dei carabinieri di Lecce ha lanciato un monito: le feste abusive, prive di controlli e misure di sicurezza, possono trasformarsi in situazioni di grave pericolo. È dunque fondamentale il rispetto delle norme sui pubblici spettacoli, che costituiscono non solo un obbligo di legge ma anche una garanzia di sicurezza.

