Castiglione, furto finisce in inseguimento e schianto: ladri fuggiti

Un furto finito male per una banda di ladri a Castiglione d’Otranto, frazione di Andrano. È accaduto la sera di mercoledì 9 luglio. Tre malviventi – si ipotizza sia questo il numero esatto – si sono intrufolati in un’abitazione forzando la tapparella di una finestra sul retro. Nonostante sia scattato l’allarme collegato al telefono del proprietario, in poco più di cinque minuti i tre hanno arraffato diversi oggetti dalla camera da letto e dal salone, tra cui pezzi d’argenteria e un paio di scarpe griffate. Preso il bottino sono saliti a bordo di un’Audi A3, allontanandosi lentamente per non destare sospetti.

Ma nel frattempo i padroni di casa avevano già avvertito i carabinieri del NORM di Tricase. La centrale operativa ha provveduto tempestivamente ad inviare sul posto una pattuglia di militari della stazione di Spongano. Intercettata l’auto dei malviventi è iniziato un inseguimento terminato poco dopo, quando la banda, lanciata a velocità folle sulla strada in direzione di Montesano Salentino, all’altezza di una curva a gomito ha perso il controllo dell’auto. Andando così a sbattere contro il muro di cinta di un’abitazione. A questo punto i ladri, scesi dall’auto, sono scappati a piedi tra le campagne circostanti.

All’interno del veicolo abbandonato i militari hanno rinvenuto la refurtiva presa poco prima, oltre a diversi attrezzi del mestiere: cellulari, walkie-talkie, una fiamma ossidrica, arnesi da scasso, targhe contraffatte, e persino lastre d’acciaio a protezione dei sedili in caso di sparatoria.

L’auto sulla quale viaggiavano è risultata rubata a Bari qualche giorno prima, così come le targhe, le cui lettere erano state modificate con pezzi di scotch nero. La refurtiva è stata riconsegnata ai legittimi proprietari, ma le indagini dei carabinieri proseguono per individuare i membri della banda.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author