25 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Carabinieri (foto: Francesco Manfuso)

Castellaneta, tre ragazzi rapinati fuori da un locale: sottratti orologi e monili d’oro

Lorenzo Ruggieri 25 Agosto 2025
centered image

Prima le minacce, poi l’aggressione e la rapina: questo il triste scenario vissuto da tre ragazzi della provincia di Matera all’esterno di un locale notturno di Castellaneta.

I fatti risalirebbero alla notte tra sabato e domenica scorsa, quando i giovani di età compresa tra i 20 e i 23 anni sarebbero stati avvicinati nel parcheggio antistante alla struttura da un gruppo di coetanei. Questi ultimi li avrebbero pestati e si sarebbero impossessati di alcuni monili in oro e due orologi di valore, procurando alle vittime serie lesioni.

Soccorsi dal personale del 118, i tre ragazzi sono stati poi trasportati all’ospedale “San Pio” di Castellaneta. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta, acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando le testimonianze dei presenti.

Dalle indagini, i militari sarebbero riusciti a risalire alle identità di alcuni dei presunti responsabili. Uno dei probabili autori sarebbe stato trovato in possesso di uno degli orologi sottratti e sarebbe stato posto ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza di reato per rapina aggravata.

Gli inquirenti avrebbero anche individuato altri soggetti coinvolti e due giovani residenti ad Altamura sarebbero stati deferiti in stato di libertà per rissa e lesioni personali aggravate.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Palagianello, carabiniere tenta di sedare una rissa ma viene picchiato: indaga la Procura

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Grottaglie, 20% in più su Tari: incalza la protesta

24 Agosto 2025 Laura Milano

Faggiano, situazione ex Ilva sul palco della Festa dell’ Unità

24 Agosto 2025 Laura Milano

Premio Atleta di Taranto: sedicesima edizione

24 Agosto 2025 Laura Milano

Taranto, perde il controllo della moto e muore: aveva 34 anni

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

Ex Ilva, Urso: “La nuova AIA è la vera garanzia per Taranto e il Paese”

24 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Castellaneta, tre ragazzi rapinati fuori da un locale: sottratti orologi e monili d’oro

25 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Provincia di Foggia, mercato illecito di veicoli rubati: 20 misure cautelari

25 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Assalto all’alba a Bovino: esplode il bancomat, è il quarto colpo in dieci giorni

25 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Mola di Bari, ordigno bellico a 15 metri dalla battigia

25 Agosto 2025 Antonella Fazio