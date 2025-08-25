Castellaneta, tre ragazzi rapinati fuori da un locale: sottratti orologi e monili d’oro

Prima le minacce, poi l’aggressione e la rapina: questo il triste scenario vissuto da tre ragazzi della provincia di Matera all’esterno di un locale notturno di Castellaneta.

I fatti risalirebbero alla notte tra sabato e domenica scorsa, quando i giovani di età compresa tra i 20 e i 23 anni sarebbero stati avvicinati nel parcheggio antistante alla struttura da un gruppo di coetanei. Questi ultimi li avrebbero pestati e si sarebbero impossessati di alcuni monili in oro e due orologi di valore, procurando alle vittime serie lesioni.

Soccorsi dal personale del 118, i tre ragazzi sono stati poi trasportati all’ospedale “San Pio” di Castellaneta. Sulla vicenda sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta, acquisendo immagini di videosorveglianza e ascoltando le testimonianze dei presenti.

Dalle indagini, i militari sarebbero riusciti a risalire alle identità di alcuni dei presunti responsabili. Uno dei probabili autori sarebbe stato trovato in possesso di uno degli orologi sottratti e sarebbe stato posto ai domiciliari dopo l’arresto in flagranza di reato per rapina aggravata.

Gli inquirenti avrebbero anche individuato altri soggetti coinvolti e due giovani residenti ad Altamura sarebbero stati deferiti in stato di libertà per rissa e lesioni personali aggravate.

