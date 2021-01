Castellaneta | Tragedia sul lavoro, cade da una scala e muore

Un’altra tragedia sul lavoro in provincia di Taranto. Nella tarda mattinata di venerdi, alla periferia di Castellaneta in contrada Borgo Perrone, si è verificato un incidente mortale in seguito al quale ha perso la vita un uomo di 60 anni, originario di Modugno in provincia di Bari, dipendente della MDS impianti srl. Il lavoratore è deceduto mentre effettuava lavori di manutenzione delle linee aeree telefoniche, stando a quanto si è appreso ci sarebbe stato il cedimento di un palo in legno su cui era poggiata la scala sulla quale stava salendo la vittima, per cause da accertare il 60enne è caduto da un’altezza di circa cinque metri. sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Castellaneta ed il personale spesal della asl di Taranto