Castellaneta Marina, furti nei lidi: Confcommercio scrive al Prefetto

CASTELLANETA MARINA (TA) – Una serie di furti si è consumata nella notte tra sabato e domenica ai danni di cinque stabilimenti balneari nella località turistica di Castellaneta Marina (Taranto). In poco più di un’ora e mezza, una banda composta da almeno cinque persone ha preso di mira le attività, forzando gli ingressi e sottraendo contanti, generi alimentari pregiati e vini di valore.

Tra gli articoli rubati figurano anche aragoste e astici prelevati direttamente dagli acquari dei ristoranti. Le telecamere di sorveglianza hanno immortalato i responsabili, con il volto coperto e intenti a comunicare tra loro in italiano.

Secondo quanto riferito, la modalità dell’azione farebbe pensare agli stessi autori di un furto con scasso avvenuto pochi giorni fa in un noto ristorante della zona.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra gli operatori economici, tanto che Confcommercio Castellaneta, tramite il presidente Raffaele Vignola, ha indirizzato una lettera alla prefetta Paola Dessì per sollecitare l’apertura di un tavolo dedicato alla sicurezza.

“Tali fatti generano un clima di insicurezza tra gli imprenditori del territorio – ha dichiarato Raffaele Vignola -. Non chiediamo solo maggiori controlli a tutela delle nostre attività, ma anche interventi utili a preservare l’immagine di Castellaneta Marina, destinazione turistica tra le più apprezzate in Puglia, scelta dai visitatori per la tranquillità e la qualità del soggiorno”.

La richiesta avanzata da Confcommercio riguarda un potenziamento della presenza delle Forze dell’Ordine, soprattutto nelle ore notturne. Attualmente, la stazione dei carabinieri di Castellaneta Marina chiude alle 20:00, lasciando la copertura notturna alla Compagnia di Castellaneta che dispone di una sola radiomobile per un’area che comprende anche Ginosa, Laterza, Palagianello e le rispettive marine.

“Siamo pronti a collaborare con le Forze dell’Ordine e attendiamo di essere convocati dalla dottoressa Dessì per valutare insieme soluzioni concrete a tutela del nostro comparto e della sicurezza collettiva”, conclude Vignola.

Scalera (LPD): “Convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza”

Dopo i ripetuti furti registrati negli ultimi giorni tra Castellaneta e Castellaneta Marina, il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera (La Puglia Domani) interviene chiedendo un’azione decisa delle istituzioni per garantire maggiore sicurezza sul territorio.

“Quello accaduto a Castellaneta Marina e Castellaneta ha scosso un’intera comunità – afferma Antonio Paolo Scalera in una nota ufficiale -. Diverse attività commerciali e stabilimenti balneari sono stati presi di mira da una banda di ladri che ha sottratto merce di valore, mentre nella scorsa settimana si sono verificati numerosi furti di auto. Un’escalation preoccupante”.

Il consigliere sottolinea come la situazione stia generando “un clima di paura e forte tensione, soprattutto tra gli operatori commerciali, già alle prese con difficoltà gestionali ed economiche che ora si aggravano per i danni subiti”.

Per affrontare l’emergenza, Scalera ha inviato una richiesta alla Prefetta di Taranto, Paola Dessì, affinché “valuti l’opportunità di convocare il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, così da garantire condizioni adeguate per lavorare e vivere con serenità, sia per i cittadini che per i turisti”.

“Agli operatori commerciali va la mia piena solidarietà. Sono certo che sapranno reagire con la determinazione e la passione che da sempre li contraddistingue, continuando a lavorare a testa alta, più forti di prima”, conclude Scalera.

