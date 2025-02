Castellaneta, fuga di gas e esplosione: anziana salvata dai Vigili del Fuoco (video e interviste)

CASTELLANETA – Salva per miracolo grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco.

E’ il bilancio, per fortuna non tragico, del grave incendio che ha distrutto un appartamento nel centro di Castellaneta.

Un forte boato poi le fiamme: grande paura nel centro della città di Valentino a causa di un esplosione che sarebbe stata provocata da una fuga di gas all’interno di un appartamento al quarto piano in uno stabile in via Don Peppino Buttiglione. La casa è stata avvolta dalle fiamme: ferita una donna di 72 anni che per fortuna non è in pericolo di vita ed è ricoverata all’Ospedale San Pio di Castellaneta, dopo essere stata soccorsa prontamente dall’auto medica del 118. Per lei una prognosi di 30 giorni.

E’ stato un vero e proprio miracolo grazie agli “angeli del fuoco”: la donna è stata messa in salvo dal tempestivo intervento dei pompieri: l’anziana, al momento del rogo, si è rifugiata sul balcone dove è stata raggiunta dall’autoscala dei Vigili, presenti sul posto con numerose squadre assieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale. Determinante il contributo di un vicino di casa che le ha lanciato stracci bagnati consigliandole il comportamento da assumere. L’incendio, avvenuto poco prima delle 20 di questa sera, ha completamente distrutto l’appartamento.

L’intero stabile è stato evacuato: dieci famiglie trascorreranno la notte fuori di casa. Della loro situazione si sta occupnado il vice sindaco Edo Sanarico presente sul posto.

+++ IN AGGIORNAMENTO +++

