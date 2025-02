Castellaneta, fermato durante controllo stradale: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Castellaneta hanno arrestato nella flagranza di reato un 62enne, presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. E’ accaduto domenica 2 febbraio.

I militari dell’Arma hanno fermato l’auto guidata dall’uomo, mentre erano impegnati in un posto di controllo in una via del centro cittadino.

Dopo un’accurata perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno trovato, nascosti nel veicolo, 11 grammi circa di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo cocaina, suddivisi in dosi già pronte, probabilmente, per la vendita.

La droga sequestrata è stata consegnata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto, per accertarne l’esatta quantità e la percentuale di principio attivo.

Il 62enne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, fatta salva la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author