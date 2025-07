Castellaneta, estate sotto le stelle con Boldi, Marrazzo, Preziosi e Carone

Parte “Stare Insieme”: incontri con artisti, musica, cultura e spettacolo nelle piazze

Massimo Boldi, Piero Marrazzo, Alessandro Preziosi e Pierdavide Carone sono i protagonisti di “Stare Insieme”, la nuova rassegna culturale promossa dal Comune di Castellaneta in collaborazione con Puglia Culture – Circuito Teatrale.

Quattro appuntamenti estivi, tutti a ingresso gratuito, per riscoprire il valore dell’incontro dal vivo tra parole, musica, memoria e cultura, guidati dal regista e autore Raffaello Fusaro, che da anni promuove momenti di confronto autentico in tutta Italia. “Come diceva Gaber, bisogna tornare nelle strade e nelle piazze per capire chi siamo davvero”, afferma lo stesso Fusaro, anima della rassegna.

Il programma parte il 5 agosto in Piazza Kennedy a Castellaneta Marina (ore 21) con “Buon compleanno Massimo!”, serata dedicata a Massimo Boldi, che si racconterà tra aneddoti, ricordi e risate, ripercorrendo una carriera lunga e amatissima, tra cinema, televisione e musica.

Il secondo appuntamento è previsto per il 28 agosto al Teatro all’Aperto di Castellaneta (ore 21) con il concerto di Pierdavide Carone, in tappa con il tour “Non ce l’ho con tour 2025”. L’artista ripercorrerà con il pubblico le tappe di una carriera intensa, da “Amici” alla collaborazione con Lucio Dalla, tra nuove canzoni e racconti personali.

Si torna in Piazza Kennedy il 1 settembre (ore 21) con Piero Marrazzo, giornalista e scrittore, che dialogherà con Fusaro attorno al suo ultimo libro “Storia senza eroi”, un romanzo autobiografico che attraversa le vicende familiari, la politica e la memoria di un’intera generazione.

Chiusura il 14 settembre, ancora in Piazza Kennedy (ore 21), con Alessandro Preziosi protagonista della serata “L’arte di leggere”. L’attore racconterà i libri che hanno segnato la sua formazione personale e artistica, da Sant’Agostino a Pessoa, da Shakespeare a Erri De Luca, con letture e riflessioni a più voci.

“Con ‘Stare Insieme’ vogliamo restituire alla comunità le piazze come luoghi di dialogo e cultura. Dopo anni di incuria, oggi Piazza Kennedy torna a vivere e accoglie eventi che parlano di bellezza e condivisione”, spiega il sindaco Giambattista Di Pippa.

“Abbiamo pensato serate che unissero linguaggi e sensibilità diverse per rigenerare non solo gli spazi pubblici, ma anche il senso di comunità. Cultura, musica e parole diventano il motore di un’estate pensata per tutti”, aggiunge l’assessore Anna Molfetta.

Tutti gli eventi sono gratuiti fino a esaurimento posti. Info e programma completo su www.pugliaculture.it

