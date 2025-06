Castellaneta, divieto di fumo sulle spiagge: bagnanti favorevoli

Dal 1° luglio al 30 settembre 2025, sulle spiagge di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto, non si potrà più fumare. Lo ha stabilito il sindaco Di Pippa, che ha emanato un’apposita ordinanza. Ma cosa ne pensano i bagnanti? In tanti hanno accolto di buon grado questa iniziativa, che mira a salvaguardare salute e ambiente.

