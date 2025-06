Castellaneta, divieto di fumo su tutte le spiagge fino al 30 settembre

Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro. Il sindaco Di Pippa: “Atto concreto di civiltà e rispetto verso l’ambiente e la salute”

L’amministrazione comunale di Castellaneta ha emanato l’ordinanza con cui il sindaco Giambattista Di Pippa stabilisce il divieto di fumo su tutte le spiagge del territorio comunale e nelle acque antistanti fino a 20 metri dalla riva, valido dal 1° luglio al 30 settembre 2025.

Il provvedimento ha l’obiettivo di tutelare la salute pubblica e l’ambiente promuovendo un utilizzo più salubre e decoroso degli arenili, soprattutto per la salvaguardia dei soggetti più vulnerabili, come bambini e donne in gravidanza.

Tra i punti principali dell’ordinanza

Vietato fumare su tutta la spiaggia e negli specchi d’acqua fino a 20 metri dalla battigia;

Fumo consentito solo in aree attrezzate, se presenti;

In assenza di tali aree, è possibile fumare solo al di fuori della spiaggia;

Vietato abbandonare mozziconi e altri rifiuti derivanti dal fumo;

Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro, oltre a quelle previste dal Regolamento comunale sull’igiene urbana.

Tra gli obiettivi dichiarati: la promozione di stili di vita sani, il contrasto al tabagismo in luoghi pubblici, la tutela dell’ambiente marino e costiero. la prevenzione dell’abbandono dei mozziconi, altamente inquinanti e non biodegradabili.

L’ufficio ambiente del Comune curerà l’installazione della segnaletica informativa lungo le spiagge, mentre il Corpo di Polizia Locale, in collaborazione con le forze dell’ordine competenti, intensificherà i controlli per il rispetto dell’ordinanza.

“Questa misura rappresenta un atto concreto di civiltà e rispetto verso il nostro ambiente e verso la salute dei cittadini. Vogliamo che le spiagge di Castellaneta Marina siano un luogo pulito, sicuro e fruibile per tutti”, ha dichiarato il sindaco Giambattista Di Pippa.

L’ordinanza integrale è disponibile sull’Albo Pretorio del Comune di Castellaneta al seguente link: 👉🏻 https://lc.cx/8Dwqso

