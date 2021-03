Castellaneta | Dissequestrato stabilimento Miroglio

Dissequestrato lo stabilimento Miroglio di Castellaneta. Decisivo passo

avanti per Agromed.

Il Giudice per le indagini preliminari Giovanni Caroli ha firmato lo

scorso 1 marzo il provvedimento di dissequestro e contestuale

restituzione dello stabilimento Ex Miroglio al Comune di Castellaneta.

Un passo avanti determinante per il calcio d’avvio all’investimento

Agromed, società a capitale pubblico della Camera di Commercio di

Taranto, che si occuperà di agroalimentare proprio nell’opificio della

città di Valentino, con lavorazione, trasformazione e logistica dei

prodotti agricoli, grazie al reimpiego di 28 lavoratori della ex

Tessitura di Puglia, chiudendo di fatto l’ultradecennale vertenza

Miroglio.

Il Giudice Caroli ha pertanto accolto l’istanza di dissequestro

presentata dai legali del Comune di Castellaneta, riconoscendo che non

vi è più la necessità del sequestro probatorio, essendo già completata

la fase delle indagini preliminari e avendo Palazzo di Città provveduto

alla bonifica integrale del sito industriale. Infine, è stata rilevata

infondata la possibilità della confisca, trattandosi di un bene di

proprietà comunale e di quanto, invece, sia necessario procedere

speditamente con la reindustrializzazione dell’area tramite

l’investimento della società Agromed, per non perdere risorse, pari a 11

milioni di euro, già finanziate dal Cipe.