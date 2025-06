Castellaneta, cliente pestato e abbandonato in bagno: lido chiuso

Il questore di Taranto ha sospeso l’attività dopo una violenta aggressione: denunciati cinque dipendenti, riscontrate irregolarità

La Polizia ha disposto la sospensione per 20 giorni dell’attività di un lido balneare situato lungo la litoranea del comune di Castellaneta Marina. Il provvedimento è stato firmato Michele Davide Sinigaglia, questore di Taranto, dopo un’indagine condotta dalla Divisione di Polizia Amministrativa, attivata per un grave episodio avvenuto nel mese di maggio.

Secondo quanto accertato, i Carabinieri della Stazione di Palagianello erano intervenuti presso la struttura dopo la segnalazione di una violenta aggressione ai danni di un cliente. L’uomo, coinvolto in un diverbio con gli addetti alla sicurezza, sarebbe stato brutalmente colpito e trascinato privo di sensi all’interno del bagno del lido. Il malcapitato fu soccorso dal personale del 118 e trasferito all’ospedale di Acquaviva delle Fonti, riportando lesioni al volto giudicate guaribili in 30 giorni.

Le indagini successive hanno portato alla denuncia in stato di libertà di cinque dipendenti, ritenuti presunti responsabili dei reati di lesioni personali e minacce. La Polizia ha inoltre riscontrato gravi irregolarità amministrative all’interno della struttura. In particolare, gli addetti alla sicurezza coinvolti non risultavano iscritti all’albo prefettizio, come previsto dalle normative in materia di pubblica sicurezza. È stato anche accertato che, in occasione di eventi pubblici, era stato installato un chiosco bar non autorizzato per la somministrazione di alimenti e bevande.

Alla luce della gravità dell’episodio e delle violazioni emerse, il Questore ha ritenuto necessario emettere il decreto di sospensione temporanea dell’attività, sottolineando il forte allarme sociale suscitato nella cittadinanza.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author