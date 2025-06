Castellaneta, arrestato corriere con oltre 4 kg di droga e munizioni

Un 50enne è stato fermato dai carabinieri sulla SS7 dopo un inseguimento

È stato arrestato dopo un inseguimento lungo la Strada Statale 7 un uomo di circa 50 anni, fermato dai carabinieri della Compagnia di Castellaneta nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Il blitz è scattato durante un controllo mirato predisposto dall’Arma, volto a colpire le reti di smercio attive sul territorio.

Alla vista della pattuglia, l’uomo, alla guida di una piccola utilitaria, ha ignorato l’alt e ha tentato la fuga. Durante la corsa ha lanciato dal finestrino un involucro, poi recuperato dai militari: al suo interno, circa 1 kg di cocaina ad alta purezza. L’inseguimento si è concluso poco dopo con il blocco del fuggitivo.

Le indagini sono poi proseguite con due perquisizioni in altrettanti garage nella disponibilità dell’arrestato, situati in una zona residenziale di Laterza. All’interno dei locali, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato oltre 3 kg di cocaina, circa 1 kg di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e il taglio delle dosi, munizioni per pistola illegalmente detenute e una ingente somma in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Secondo le stime degli investigatori, il valore della droga sequestrata avrebbe potuto generare un introito superiore ai 300mila euro sul mercato al dettaglio.

L’intervento si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo e prevenzione avviato dall’Arma dei Carabinieri per contrastare efficacemente il traffico di sostanze stupefacenti, fenomeno spesso riconducibile a circuiti della criminalità organizzata.

L’uomo arrestato è stato trasferito in carcere e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare eventuali complici o connessioni con gruppi criminali attivi nella zona.

