Castellaneta, armi e droga in discoteca: due arresti e tre denunce

Un’operazione condotta dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta ha portato, nella notte tra sabato e domenica, all’arresto di due giovani e alla denuncia in stato di libertà di altre tre persone. L’intervento è avvenuto all’interno di una discoteca molto frequentata della zona.

I militari hanno sorpreso un 18enne e un 22enne, entrambi residenti a Taranto, mentre stavano cedendo sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di hashish suddivisi in 50 dosi, 19 grammi di MDMA (Metilenediossimetamfetamina) in 33 dosi e 19 grammi di ketamina in 39 dosi. Inoltre, è stata sequestrata la somma di 150 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. I due sono stati arrestati e trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto, in attesa del giudizio dell’Autorità Giudiziaria.

Nell’ambito della stessa operazione, un giovane della provincia di Matera, poco più che maggiorenne, è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di cinque grammi di hashish, mezzo grammo di ketamina e una dose di cocaina.

Ulteriori controlli hanno portato alla denuncia di un 19enne e di un 17enne, entrambi di Taranto, per il possesso di un coltello a serramanico e un tirapugni metallico.

Complessivamente, otto persone, tra cui alcune provenienti da province limitrofe della Basilicata, sono state segnalate alle rispettive Prefetture per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

La droga sequestrata è ora sottoposta ad analisi da parte degli specialisti del Laboratorio Analisi del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

Si ricorda che per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

