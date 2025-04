Castellana, travolto in moto: muore 20enne

CASTELLANA G. – È morto durante il il trasporto al pronto soccorso del Policlinico Bari, Matteo Comes, il 20enne travolto questa mattina, intorno alle 10,30, a Castellana Grotte sulla strada per Alberobello da una Pegeout 208 mentre era a bordo della sua moto Yamaha.

Sul posto immediato l’intervento del 118 e dei carabinieri della sezione Radiomobile per i rilievi di rito.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto avrebbe travolto la moto. Alla guida della vettura un 74enne che è stato accompagnato all’ospedale di Monopoli per accertamenti. Con lui una donna di 71 anni.

Ulteriori accertamenti sulla dinamica del sinistro sono in corso. I veicoli sono stati entrambi posti sotto sequestro.

Il ragazzo è stato sottoposto a visita necroscopica secondo quanto disposto dal pm di turno della procura di Bari.

Le immagini sono gentilmente concesse da Vivilastrada

