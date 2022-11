Condividi su...

CASTELLANA GROTTE – Una piattaforma diagnostica acquistata grazie ai fondi ottenuti con il cinque per mille. Accade all’ospedale “De Bellis”, dove l’innovativo strumento è già a disposizione del personale sanitario, si tratta di una novità tecnologica in grado di individuare con precisione il tumore del fegato. È la seconda in Italia.