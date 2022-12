CASTELLANA – Una Natività e una Betlemme ricostruita minuziosamente fra caverne, stalattiti e stalagmiti, un percorso di circa un chilometro con oltre 100 figuranti in costumi d’epoca. Proseguono le iniziative per il periodo festivo nelle Grotte di Castellana. Si rinnova anche per quest’anno, con sei appuntamenti, l’appuntamento con il Presepe Vivente all’interno delle grotte, rappresentazione unica nel suo genere a 70 metri di profondità. Primi due appuntamenti in programma questo fine settimana. Dopo un breve stop per fine anno, il Presepe Vivente tornerà a gennaio nei giorni 4, 5, 7 e 8, con ancora quattro occasioni per calarsi nell’atmosfera d’altri tempi in un percorso fra i simboli di fede, storia e tradizione, che dalla Caverna della Grave, la prima e più grande del complesso carsico sotterraneo, condurrà ad un viaggio sotterraneo fra mestieri del passato, personaggi simbolo e luoghi rappresentativi, fino a giungere alla sacra rappresentazione con San Giuseppe, la Madonna e Gesù Bambino. Il Presepe Vivente, a cura del regista Lucio Giordano e dello scenografo Rafox, è inserito nel programma Piazze d’Inverno, cartellone di eventi invernali organizzato da Comune di Castellana e Grotte di Castellana.

