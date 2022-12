CASTELLANA GROTTE – C’è anche la Bcc Castellana Grotte tra le semifinaliste dell’edizione 2023 della Del Monte Coppa Italia A2. I gialloblù, a distanza di otto giorni dallo scontro di campionato, battono ancora la Delta Group Porto Viro e centrano il successo nella gara secca dei quarti di finale. Finisce 3-0 (25-19, 25-23, 25-9) la sfida che vale il superamento del turno per la formazione allenata da Jorge Cannestracci.

La Bcc Castellana torna così nelle semifinali della Coppa Italia di A2 a distanza di 11 anni (l’ultima volta nell’edizione 2011/2012, peraltro poi vinta). Da allora tre eliminazioni nei quarti di finale (l’ultima proprio con Porto Viro nella scorsa stagione). Oggi, invece, scoglio finalmente superato: in attesa della definizione della formula della Fase Finale di Del Monte Coppa Italia Serie A2, che potrà prevedere o la disputa di una Final Four (4 e 5 febbraio 2023) oppure la disputa di Semifinali (18 gennaio 2023) e Finale (5 febbraio 2023), sarà la Pool Libertas Cantù l’avversario della Bcc nel prossimo turno.

Quella con Porto Viro, intanto, diventa la quinta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa, la quarta di fila in casa in un finale di anno splendido per la New Mater. Theo Lopes è top scorer e probabilmente mvp del match con 20 punti e 6 muri. In doppia cifra ci va anche Zamagni con 10.

FORMAZIONI – Coach Cannestracci conferma la Bcc Castellana vincente nel Boxing Day con Grottazzolina, ma cambia rispetto alla sfida di campionato con Porto Viro: Jukoski regista, Theo Lopes opposto, capitan Tiozzo e Di Silvestre martelli, Zamagni e Presta centrali, Marchisio libero.

Anche coach Battocchio cambia la Delta Group rispetto all’ultima uscita al Pala Grotte: fuori Krzysiek, dentro Bellei da opposto. Con lui l’ex Garnica palleggiatore, Pierotti e Sette schiacciatori, Barone e l’altro ex Erati al centro, Russo libero.

CRONACA – I muri di Presta, Zamagni, Bellei e Sette per aprire il match: 4-4. Zamagni e Tiozzo per il 9-7, Presta e Theo per il 13-10: Castellana resta avanti per tutta la prima parte del set. L’ace di Zamagni e il primo tempo di Presta (17-13) valgono un altro prezioso break. Bellei rialza la Delta Group, due di Theo per spingere la Bcc: 19-16. C’è ancora il brasiliano col block out del 21-18 e con la difesa che consente a Tiozzo di attaccare il 22-18. Longo entra in battuta e difende, altri due del capitano per il 25-19.

La Bcc parte forte anche nel secondo, con il turno in battuta di Theo: Zamagni, muro e tap in di Di Silvestre, ace del brasiliano (6-1). La Delta Group non sbanda e con i muri di Sperandio e Sette risale fino al 14-11. Anche Castellana è paziente: Di Silvestre e Jukoski (17-12). I muri di Presta e Theo per un altro break (19-13), quelli di Sperandio per la rimonta: 20-18. Tiozzo difende due volte, Theo in block out nel momento giusto: 21-18. L’ace di Pierotti rialza ancora Porto Viro (22-20), ma il finale è ancora targato Theo: due per il 25-23.

Ace di Presta e muro di Theo: Castellana schizza in avanti all’alba del terzo (6-2). Il muro di Di Silvestre e il primo tempo di Zamagni danno sostanza (8-4), il diagonale di Theo è benzina per il Pala Grotte: 13-7. Presta e due muri di Theo fanno crollare Porto Viro (16-7), l’ace di Jukoski è il trampolino per il finale: 17-7. La Delta Group non passa più: Presta stoppa ancora i veneti, Vedovotto tira lungo, Tiozzo chiude il 20-8. Un altro ace di Presta e un altro muro di Theo valgono il 23-9. Zamagni e Theo chiudono l’incredibile 25-9 che vale la semifinale.

TABELLINO

Bcc Castellana Grotte – Delta Group Porto Viro 3-0

25-19 (23’), 25-23 (26’), 25-9 (18’)

Castellana: Jukoski 2, Tiozzo 7, Presta 8, Theo Lopes 20, Di Silvestre 8, Zamagni 10, Marchisio (L), Longo, Ndrecaj. ne Sportelli, Cattaneo, De Santis (L), Carelli.

All. Cannestracci, II all. Barbone, ass. all. Calisi, scout Pastore.

Battute vincenti/errate: 5/11

Muri: 13

Ricezione positiva/perfetta: 66/51. Attacco: 53

Errori gratuiti: 5 att / 2 ric

Porto Viro: Garnica 1, Pierotti 8, Barone 1, Bellei 11, Sette 7, Erati 4, Russo (L), Sperandio 2, Zorzi, Vedovotto, Krzysiek 1. ne Lamprecht (L), Maccarone, Iervolino.

All. Battocchio, II all. Mattioli, scout Cazziol – Porporati

Battute vincenti/errate: 1/11

Muri: 9

Ricezione positiva/perfetta: 70/43. Attacco: 31

Errori gratuiti: 7 att / 8 ric

Arbitri: Luca Grassia di Frascati (Rm), Rosario Vecchione di Salerno

