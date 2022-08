CASTELLANA GROTTE – Dopo i tre concerti di Largo Porta Grande con Rocco Papaleo, Ermal Meta e Fabio Concato, mentre prosegue il programma di Vieni a ballare in Villa e Auditorium – Il giovedì fuori dal comune, e dopo il concerto di apertura di ieri sera con Audio 2, prosegue fino al 24 agosto il focus di Piazze d’Estate 2022 in piazza Garibaldi. Altri quattro appuntamenti nei prossimi cinque giorni e il ritorno dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno ad arricchire il programma del calendario estivo organizzato da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana. Lunedì 22 agosto sarà Angelo Branduardi ad aprire la settimana che porterà con sé anche l’appuntamento di mercoledì 24 agosto con Francesco Baccini. Tutti i concerti sono gratuiti. Due date queste che si incrociano con gli appuntamenti e le iniziative del Comitato Feste Patronali nell’ambito dei Festeggiamenti in onore di Maria SS. Consolatrice e San Leone Magno. In questo weekend sono previsti Simona Bencini Songbook “Dai Dirotta su Cuba in poi” e il one man show “Solo Solo” di Renato Ciardo. Dal 25 agosto in poi, invece, Piazze d’Estate si sposterà in Largo San Leone Magno con appuntamenti musicali e teatrali.