Condividi su...

Linkedin email

CASTELLANA – Un piano sospeso a 60metri di altezza nella Grave delle Grotte di castellana. Con questa performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte che ha tenuto gli spettatori con il naso all’insù, si è chiuso il trittico di appuntamenti di Natale nelle Grotte, cartellone inserito nel più ampio programma di Piazze d’Inverno del comune del sud est barese. La voragine della Caverna ha accolto il pianoforte e il suo pianista, che calati dall’alto, sono rimasti sospesi a mezz’aria. Tutti assorti nelle profondità della terra, quindi, per ammirare un concerto unico al mondo e lasciarsi trasportare dalle note del pianoforte e dall’esecuzione di alcuni dei più grandi successi del panorama mondiale pop, rivisti in chiave soul e jazz. Per l’occasione Montrone è stato accompagnato in voce da Serena Grittani e al sax da Gianfranco Menzella.