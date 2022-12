Condividi su...

CASTELLANA – Sarà Giobbe Covatta questo fine settimana il protagonista del primo di tre appuntamenti di Natale nelle Grotte, calendario pensato in occasione delle festività natalizie che si inserisce nel contesto di Piazze d’Inverno, l’ampio cartellone di appuntamenti a Castellana Grotte fino al 23 gennaio prossimo e organizzato dal Comune di Castellana Grotte e da Grotte di Castellana srl. Nel suggestivo scenario naturale della Caverna della Grave, senza prescindere dalla musica, sul palco, Covatta farà divertire in linea con il suo stile dove ironia e satira s’intrecciano a volte con la scienza e a volte con la carta dei diritti dell’infanzia. In programma altri due appuntamenti: mercoledì 21 dicembre “Giuliano Sangiorgi canta le Stelle” e giovedì 22 “Piano a Mezz’aria”, sorprendente performance aerea di Bruno Montrone al pianoforte.