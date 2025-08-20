20 Agosto 2025

Castellana, la Piazza d’Estate si illumina con Eugenio Finardi

Antonella Fazio 20 Agosto 2025
CASTELLANA – Da Futuro a Le ragazze di Osaka; da La forza dell’Amore a Musica ribelle. Per festeggiare cinquant’anni dal suo primo album, Eugenio Finardi torna con un nuovo tour e un nuovo disco da titolo “Tutto”. E lo fa scegliendo piazza Garibaldi a Castellana Grotte per la rassegna Piazze d’Estate.

Dopo il successo di Euphonia Suite, con ottanta date in tre anni, Finardi, con il suo “Tutto ’75-’25 Tour”, ha presentato uno spettacolo in cui ha proposto le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera che lo ha consacrato come uno degli artisti più originali della canzone d’autore italiana.

Con il passare degli anni, la voce di Eugenio Finardi è diventata uno strumento duttile e raffinato, capace di trasmettere emozioni profonde attraverso testi che toccano temi universali. Ciò che continua a distinguerlo è la sua spontaneità e la capacità di instaurare un autentico dialogo con il pubblico, rendendo ogni concerto un’esperienza unica.

 

