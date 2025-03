Castellana Grotte, truffa un’anziana fingendosi Carabiniere: arrestato

I Carabinieri di Bari Centro hanno arrestato in flagranza un 18enne napoletano, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di un’anziana di 85 anni a Castellana Grotte.

Il giovane, dopo aver contattato la vittima spacciandosi per suo nipote, le ha fatto credere che il figlio fosse trattenuto in caserma e che servissero denaro e gioielli per il rilascio. Poco dopo, fingendosi Carabiniere, si è presentato alla porta della donna, sottraendole monili in oro e 300 euro.

I militari del Nucleo Operativo, dopo un pedinamento iniziato a Polignano a Mare, hanno bloccato il truffatore appena uscito dal condominio, trovandolo in possesso della refurtiva.

Il giovane è stato arrestato e condotto in carcere su disposizione della Procura. Il GIP di Bari ha convalidato l’arresto.

