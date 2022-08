CASTELLANA GROTTE – I suoni e le parole di Riccardo Sinigallia, il ritmo e la presenza scenica dei Savana Funk: profonda, eterogenea ed estremamente interessante l’edizione numero 8 del San Leo Music Fest a Castellana-Grotte.

Torna nella sua sede originale di largo San Leone Magno il festival jazz della Città delle Grotte organizzato da Officina Musicale, patrocinato e finanziato da Comune di Castellana-Grotte, promossa in partnership con Bed&Rec, Auand, Dionisio Beatrice graphic design, Antonello Minoia storie da raccontare e Casa Musicale Luisi, protagonista del più ampio cartellone di eventi Piazze d’Estate 2022 organizzato e promosso da Comune di Castellana-Grotte e Grotte di Castellana srl.

Appuntamento nel prossimo weekend, sabato 27 e domenica 28 agosto, per un evento gratuito divenuto ormai tradizione ed elemento imprescindibile dell’estate castellanese. Due le serate in calendario per un programma che si conferma di qualità e alla ricerca di spunti artistici interessanti.

Sabato 27 agosto si inizia con Riccardo Sinigallia in Concerto a cuor leggero.

Cantautore, musicista e produttore discografico italiano, Sinigallia è nato a Roma nel 1970 e fin dal 1982 si appassiona al rapporto tra il suono e le parole. Parallelamente alla sua attività da cantautore, ha composto colonne sonore per il cinema e ha scritto, prodotto e collaborato con e per Niccolò Fabi, Max Gazzè, Frankie Hi Nrg, Tiromancino, Luca Carboni, La Comitiva, DeProducers, Coez, Mina & Celentano, Motta e molti altri.

Sul palco del San Leo Music Fest 22, assieme a Riccardo Sinigallia (chitarra, piano e voce), Laura Arzilli (basso e voce), Francesco Valente (chitarra) e Maurizio Loffredo (mix) per un concerto intimo e informale in cui le canzoni nuove e quelle già scritte tornano a farsi sentire e stabiliscono nuove relazioni con noi stessi e con gli altri.

Domenica 28 agosto si prosegue con Savana Funk in Tindouf Tour.

I Savana Funk incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiarie, groove irresistibili ed una presenza scenica invidiabile. Dal 2015, anno dell’incontro artistico, il trio composto da Aldo Betto (chitarra), Blake Franchetto (basso) e Youssef Ait Bouazza (batteria) ha prodotto tre album (Musica Analoga, Savana Funk e Bring in the New), è stato invitato a diversi appuntamenti del Jova Beach Party nel 2019, è stato ospite a Propaganda Live, seguitissimo programma su La7.

“Tindouf” è il titolo del loro ultimo apprezzatissimo album, uscito nel 2021, e seguito da un lungo tour, tutt’ora in corso. L’estate 2022 li vede suonare ovunque e condividere il palco con artisti come i Red Hot Chili Peppers e Kokoroko.