CASTELLANA GROTTE – Nella serata di ieri, giovedì 19 maggio, presso la sede del comitato elettorale di via Roma, ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale della coalizione “Castellana Vale”, a sostegno della candidatura a sindaco di Cinzia Valerio.

A introdurre l’incontro una raggiante Valerio, che ha subito spiegato cosa l’ha convinta ad accettare la candidatura a primo cittadino di Castellana Grotte dopo cinque anni da consigliere di opposizione: “Mi piace fare politica, perché fare politica per me non significa dedicarsi a carte e cartacce, ma inseguire un sogno collettivo, condiviso con la propria squadra, con i cittadini. Un sogno comune fatto di progetti concreti e quotidiani che come coalizione siamo pronti a condividere con i castellanesi”.

Alla candidata è toccato anche vestire i panni della padrona di casa, introducendo l’intervento di alcuni esponenti delle civiche CambiAMO Castellana, Castellana Viva, Mille Luci e Movimento Ecologia Integrale.

In chiusura, la stessa Valerio ha voluto indicare alla sua squadra di candidati la linea da seguire nelle prossime settimane: “Oggi parte la nostra campagna elettorale, una meravigliosa competizione che siamo pronti ad affrontare con sorriso, onestà e lealtà, tutti valori che ci contraddistinguono e che caratterizzano la nostra coalizione. Solo così avremo realmente la possibilità di affrontare e vincere questa sfida. Qualcuno dice che festeggerà il 12 giugno, noi lo faremo il 27 giugno”.