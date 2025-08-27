28 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

Flavio Insalata 28 Agosto 2025
centered image

Sono in gravi condizioni i due conducenti coinvolti nello scontro frontale avvenuto questa sera, mercoledì 27 agosto, intorno alle 19.50, a Castellana Grotte, in via Selva di Fasano, nel tratto cittadino.

L’impatto tra le due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen di piccola cilindrata, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi planimetrici.

 

Foto: Vivilastrada

About Author

Flavio Insalata

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, tentativi di truffa sui parcometri: l’allerta di Amtab

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bitonto, giallo sulla morte del 53 enne trovato con due ferite alla testa

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Turi, bagno di folla per i festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Orecchietta gate, Bari vecchia dopo sequestri: “L’America è finita”

27 Agosto 2025 Antonio Bucci

Taranto, scontro auto-scooter: un uomo in codice rosso

27 Agosto 2025 Marzia Baldari

Bari, rissa in piazza Battisti tra stranieri

27 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

potrebbe interessarti anche

Futsal C1/M, Azzurri Conversano: Alessio Detomaso torna a casa

28 Agosto 2025 Redazione

Maiorano (FdI): “Servono rinforzi urgenti per la Polfer di Taranto”

28 Agosto 2025 Dante Sebastio

Volley B1/F, Zero5 Castellana: Julieta Vega nuova schiacciatrice

28 Agosto 2025 Redazione

Eccellenza, Bisceglie: ufficiale il centrocampista francese Axel Traoré

28 Agosto 2025 Redazione