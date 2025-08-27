Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

Sono in gravi condizioni i due conducenti coinvolti nello scontro frontale avvenuto questa sera, mercoledì 27 agosto, intorno alle 19.50, a Castellana Grotte, in via Selva di Fasano, nel tratto cittadino.

L’impatto tra le due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen di piccola cilindrata, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi planimetrici.

Foto: Vivilastrada

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author