Castellana Grotte: scontro frontale su via Selva, gravi i due conducenti

Sono in gravi condizioni i due conducenti coinvolti nello scontro frontale avvenuto questa sera, mercoledì 27 agosto, intorno alle 19.50, a Castellana Grotte, in via Selva di Fasano, nel tratto cittadino.
L’impatto tra le due auto, una Fiat Panda e una Volkswagen di piccola cilindrata, è stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi planimetrici.
Foto: Vivilastrada
