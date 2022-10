CASTELLANA – Le grotte come cornice, la scuola, la fisica e la cultura al centro, aneddoti e curiosità a completare il quadro. Nell’appuntamento nelle Grotte di Castellana, il prof influencer Vincenzo Schettini si è raccontato davanti ad un numeroso pubblico, ha parlato del suo libro e del percorso che dalle aule scolastiche lo ha portato a conquistare oltre un milione di followers sui social.

Attraverso i suoi canali YouTube, TikTok, Instagram, Spotify e Facebook, Vincenzo Schettini coinvolge ogni giorno studenti e appassionati con le sue spiegazioni vivaci, divertenti, colorate ed efficaci, che rendono facile e comprensibile ogni concetto e raccontano soprattutto la fisica che c’è dietro le cose che vediamo e usiamo ogni giorno. Seguendo la stessa filosofia, nel volume “La fisica che ci piace” conduce il lettore in una passeggiata nella vita reale, e ogni evento diventa lo spunto per una nuova riflessione su come funziona il mondo.

Un esempio per tutti il prof: per i giovani che attraverso le sue lezioni imparano ad avvicinarsi ad una materia spesso ostile, per chi insegna e dal suo amore per l’insegnamento e la sua attenzione alle necessità degli studenti può trarre consiglio, per tutti gli altri che da lui possono imparare come approcciare alla vita con entusiasmo e passione per ciò che rende felici.