Castellana Grotte primo comune in Puglia a separare la raccolta del vetro

Castellana Grotte sarà il primo comune in Puglia ad adottare la raccolta separata del vetro chiaro e scuro anche per le utenze domestiche del centro abitato. Un’iniziativa resa possibile grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe e alla gestione innovativa di Multiservizi SpA, società in house responsabile di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune.

