CASTELLANA G. – Grande successo per il primo appuntamento in largo Porta Grande di Piazze d’Estate, calendario di appuntamenti estivi organizzati e promossi da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana. Piazza gremita per Rocco Papaleo in Coast to Coast, che ha divertito il numeroso pubblico presente, coinvolgendolo nel suo viaggio tra parole, musica, canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali, e conducendolo alla scoperta della sua grande passione per il teatro-canzone. Il prossimo appuntamento venerdì prossimo, 12 agosto quando in largo Porta Grande arriverà Ermal Meta in concerto per il suo Tour Estivo 2022.