CASTELLANA GROTTE – Comune, grotte e l’arte pasticcera degli studenti dell’I.i.s.s. Consoli insieme per la solidarietà. Un’iniziativa per il Natale e un’occasione di promozione delle nostre eccellenze territoriali. Tutto questo in un panettone di solidarietà ribattezzato “PanGrotte”, ideato dallo chef Giuseppe Mancini di Mancini Lab e realizzato dagli studenti dell’Istituto alberghiero Consoli-Pinto.

Il Pangrotte sarà presentato ufficialmente in una giornata evento che avrà luogo il prossimo 13 dicembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nella suggestiva cornice delle Grotte di Castellana. Nella caverna della Grave si svolgerà una dimostrazione della preparazione del panettone artigianale seguita da una degustazione gourmet: fette di panettone piastrato con un filo di olio Evo crudo. Infine, i panettoni realizzati saranno donati al Comune di Castellana Grotte che provvederà a distribuirli attraverso il canale dei Servizi Sociali, per regalare un dolce Natale proprio a tutti i castellanesi.