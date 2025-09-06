Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend

Castellana Grotte sta vivendo la 69ª edizione della Sagra del Pollo e del Coniglio, anticipata quest’anno al primo weekend di settembre, contrariamente ai tradizionali 7 e 8. Una decisione che ha creato dibattito tra i cittadini, tra i più tradizionalisti e chi ha apprezzato l’innovazione e la possibilità di vivere la festa nel weekend.
potrebbe interessarti anche
Droga in un locale a Mola di Bari : sospeso l’esercizio
Screening HCV, accordo in Puglia: coinvolti i laboratori privati
Il job center Porta Futuro presenta i primi risultati del progetto La Fatica
Regionali, le chiavi a Decaro: Vendola in lista e le voci su Emiliano
Regionali, Italia Viva: “Noi con Decaro e in campo, stonate parole su Nichi”
Puglia, rinnovata la flotta Trenitalia regionale