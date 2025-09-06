Castellana Grotte, la Sagra del Pollo e del Coniglio anticipata al weekend

Castellana Grotte sta vivendo la 69ª edizione della Sagra del Pollo e del Coniglio, anticipata quest’anno al primo weekend di settembre, contrariamente ai tradizionali 7 e 8. Una decisione che ha creato dibattito tra i cittadini, tra i più tradizionalisti e chi ha apprezzato l’innovazione e la possibilità di vivere la festa nel weekend.

