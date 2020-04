Castellana Grotte (Ba) | La festa patronale si trasferisce sul web

Condividi

Sarebbe stata l’edizione numero 329, rinnovando la tradizione ultracentenaria in onore di Maria Santissima della Vetrana che liberò Castellana Grotte dalla peste. Il covid ha fermato tutte le attività e il Comitato Feste Patronali si è visto costretto a trasferire tutto...sul web. A partire da ieri sera, grazie al contributo del gruppo Facebook “Aspettando la Festa d’Aprile”, delle foto offerte da Mimmo Guglielmi, Michele Miccalongo, Ezia Secondo e Fabio Colucci, ma soprattutto e di Raffaele e Leo Ramirra, che hanno collezionato negli anni un ricco archivio storico di filmati girati in occasione della Festa patronale degli ultimi vent’anni, la festa sta riviviendo sui social passo dopo passo. Dai momenti di musica in cassa armonica, l’accensione delle luminarie, la processione di venuta in paese della Patrona amabile ed ancora le bande cittadine in giro per le strade, il lancio dei palloni, la sontuosa processione di gala della domenica mattina, il Suo arrivo nella chiesa Matrice, i fuochi d’artificio. il momento più significativo di questa iniziativa è certamente la Santa Messa solenne delle ore 11:00 di domenica 26 aprile. Presieduta da S.E. Monsignor Giuseppe Favale – Vescovo della Diocesi Conversano-Monopoli e trasmessa in diretta televisiva dalla nostra emittente. Sarà una Festa virtuale, ma ciò che conta è lo spirito, la gioia e la voglia di partecipare e condividere che ci fa Comunità, ben al di là della presenza fisica.