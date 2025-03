Castellana Grotte: autolavaggio in fiamme nella notte. Si indaga sull’origine del rogo

CASTELLANA GROTTE – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte un autolavaggio automatico di recente costruzione a Castellana Grotte. Le fiamme, divampate intorno alle 2 per cause ancora da accertare, hanno compromesso gran parte della struttura, dotata di un sistema di chiusura automatica per sicurezza e riduzione dei rumori.

L’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Putignano ha evitato conseguenze gravi. Il rogo minacciava infatti le abitazioni vicine, una stazione di servizio e un bar adiacente. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte fino alle prime luci dell’alba.

Sono in corso accertamenti per determinare l’origine dell’incendio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author