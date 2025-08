Castellana Grotte accende i riflettori sul cinema breve: torna l’Italian Cinematography Awards

Due serate di cinema, dialogo creativo e ospiti speciali. L’11 e 12 agosto 2025, Castellana Grotte ospita la seconda edizione dell’Italian Cinematography Awards (ICA), festival internazionale dedicato ai cortometraggi. Dopo il successo del debutto, l’evento torna nell’Arco Barberio, location scelta per la sua suggestività, che sarà allestita per accogliere proiezioni e incontri.

Il format prevede la visione delle opere vincitrici in categorie come miglior corto, regia, fotografia e miglior cortometraggio straniero. A impreziosire le serate saranno le attrici Guendalina Losito e Caterina Valente, protagoniste di un confronto pubblico moderato da Serena Greco, per raccontare il dietro le quinte del processo creativo cinematografico.

Il festival è parte del cartellone estivo “Piazze d’estate”, promosso dal Comune di Castellana Grotte. A presentare le serate saranno Daniela Centrone e l’attrice Italia Aiuola. In autunno, l’evento si arricchirà di una sezione off, in collaborazione con il centro artistico Raparossa.

