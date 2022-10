CASTELLANA – Parlerà di Confini la quarta edizione di PhilosophArs – il festival della filosofia e delle arti umane, in programma nella Grave delle grotte di Castellana, nel Barese, questo fine settimana, fino a domenica 9 ottobre. Confermata la formula che unisce e integra i dialoghi filosofici agli eventi di spettacolo. Saranno Matteo Morganti (Uniroma 3), Adriano Fabris (Università di Pisa), Maria Benedetta Saponaro (Uniba) e lo stesso Paolo Ponzio, Professore Ordinario nell’Università di Bari e Direttore del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, ad analizzare e approfondire le diverse sfumature e i molteplici significati del tema. Insieme alla parte più meramente filosofica, nella Grave delle grotte di Castellana, a 70 metri di profondità, in quello che è uno dei principali attrattori turistici e culturali della Puglia, in programma anche due momenti di spettacolo: “Il Codice del Volo” di e con Flavio Albanese per una produzione Compagnia del Sole: sul palco della Grave la vita, le peripezie, i miracoli e i segreti di Leonardo Da Vinci. E l’inedito live musicale con il trio “Borders”.