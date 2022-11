Condividi su...

CASTELLANA – Una struttura pubblica di riferimento in grado di offrire uno specifico percorso diagnostico terapeutico assistenziale completo per il paziente obeso seguito in ogni aspetto. E’ il traguardo raggiunto dall’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte che da luglio scorso ha avviato gli interventi di chirurgia bariatrica con l’attivazione di 10 posti letto dedicati. Finora ne sono stati eseguiti 18 e si prevede di arrivare a 50 entro la fine dell’anno, con un team multispecialistico. Per l’immediato futuro il ‘de Bellis’ prevede di diventare nel 2023 centro di eccellenza della società italiana di chirurgia dell’obesità con 300 interventi l’anno. Obiettivo: tagliare il numero dei viaggi della speranza