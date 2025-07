Castellana-Barcellona, alleanza nella lotta ai tumori dell’apparato digerente

Il De Bellis firma un accordo triennale con l’IDIBELL per la ricerca oncologica

L’eccellenza pugliese della ricerca scientifica si apre all’Europa. L’IRCCS Saverio de Bellis di Castellana Grotte ha siglato un importante accordo triennale di collaborazione con l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) di Barcellona.

L’intesa, formalizzata nella città catalana dal direttore generale dell’IDIBELL Gabriel Capella, dal presidente del Comitato di Indirizzo e Verifica del De Bellis Enzo Delvecchio e dal direttore scientifico Gianluigi Giannelli, punta a rafforzare la cooperazione nella ricerca sui tumori dell’apparato gastroenterico.

L’obiettivo dell’accordo è promuovere lo sviluppo di terapie sperimentali innovative, creando un canale dedicato per lo scambio di competenze scientifiche, materiali biologici e personale specializzato. La collaborazione prevede anche la mobilità di ricercatori, con una giovane scienziata del De Bellis che nei prossimi mesi avvierà un dottorato internazionale in co-tutela tra i due istituti.

Il De Bellis, da sempre riconosciuto come punto di riferimento nazionale in gastroenterologia, è stato recentemente confermato come centro di eccellenza dal Ministero della Salute, nonché primo in Puglia autorizzato dall’AIFA per studi clinici di fase 1. L’IDIBELL, dal canto suo, è uno dei principali istituti europei nella ricerca oncologica.

“La qualità della nostra ricerca su colon-retto, pancreas, stomaco, fegato e colecisti è ormai riconosciuta a livello internazionale”, ha dichiarato il professor Giannelli sottolineando l’impegno collettivo di ricercatori, medici e operatori sanitari nel far crescere un polo d’eccellenza anche in un contesto periferico come Castellana Grotte.

A evidenziare il valore dell’istituto anche Enzo Delvecchio, presidente del CIV, che ha ricordato come il De Bellis sia indicato dal Piano Nazionale Esiti tra i migliori centri in Italia per la chirurgia oncologica. “Un risultato che ci responsabilizza verso tutti i cittadini” ha commentato.

Per Luigi Fruscio, commissario straordinario, “il De Bellis è un esempio virtuoso di sanità pubblica, dove la competenza si affianca a entusiasmo e spirito di squadra, portando la struttura ad essere attrattiva anche a livello europeo. Un modello da emulare per tutto il sistema sanitario regionale”.

