Castelgrande, 77enne muore in un incidente agricolo

Castelgrande – Un uomo di 77 anni, che stava usando una motozappa, è morto in un incidente agricolo avvenuto – per cause in fase di accertamento – in un terreno di sua proprietà.

In particolare, i Carabinieri stanno indagando per comprendere se l’uomo sia rimasto impigliato nel mezzo agricolo a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso che non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author