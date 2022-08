L’incendio che ha colpito oggi, sabato 6 agosto, la pineta di Castel del Monte è “il sesto focolaio nelle ultime settimane, tuttavia quello odierno – più grave e presumibilmente di natura dolosa – ha richiesto l’intervento di due Canadair e comportato l’evacuazione del Castello, avvenuta in modo rapido grazie al supporto delle associazioni di volontariato”. Lo rileva in una nota il Parco nazionale dell’Alta Murgia (Pnam). “Per il sito federiciano è un’estate di massima allerta – spiega il presidente Pnam Francesco Tarantini -. Aumenteremo i controlli e avvieremo il prima possibile i lavori di messa in sicurezza del bosco, il cui progetto è già esecutivo nell’ambito del programma ‘Parchi per il clima’, ma di fatto in stallo a causa della burocrazia a cui anche l’ente Parco è sottoposto”. (ANSA)