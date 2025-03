Castel del Monte, Di Bari e Spina denunciano una cattiva gestione del sito

E’ ancora polemica sulla gestione di Castel del Monte. Ad accendere i riflettori sulla vicenda sono due consigliere regionali, Grazia di Bari del Movimento 5 Stelle e Tonia Spina di Fratelli d’Italia. “Non è solo un simbolo della Puglia – dichiarano le due esponenti regionali – ma è uno dei monumenti più conosciuti al mondo, riconosciuto come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, e abbiamo il dovere di valorizzarlo e di dare risposte ai cittadini e agli operatori che lamentano criticità nella gestione.” Le consigliere regionali, che hanno partecipato all’audizione in regione sul maniero federiciano, hanno stigmatizzato l’assenza degli assessori regionali competenti in materia.

