Cassazione, Sesso imposto e controllo dei soldi: è violenza e maltrattamento

La Corte di Cassazione ha ribadito con forza che chi esercita un potere oppressivo sulla moglie, non solo con comportamenti aggressivi o minacce, ma anche attraverso la prevaricazione sessuale e il controllo delle risorse economiche, risponde del reato di maltrattamenti in famiglia. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale con la sentenza n. 21568 del 9 giugno 2025, resa definitiva proprio in queste ore.

Il caso esaminato riguarda un uomo condannato per aver reso la vita della moglie “dolorosa”, attraverso una serie di condotte sistematiche e oppressive, tra cui rapporti sessuali imposti e gestione esclusiva del denaro. Una forma di violenza domestica che, secondo i Supremi Giudici, integra pienamente il reato di cui all’art. 572 del codice penale.

Secondo quanto riportato dal sito Cassazione.net e segnalato da Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza del ricorso, chiarendo che l’elemento oggettivo del reato si configura anche in presenza di atti non necessariamente delittuosi, purché reiterati e di natura vessatoria.

«Non occorre – scrivono gli Ermellini – che i comportamenti lesivi siano prolungati nel tempo: è sufficiente la loro ripetizione anche in un contesto temporale ristretto. E non ha rilievo che tra un episodio e l’altro vi siano periodi di apparente normalità». La Corte sottolinea che la natura abituale del reato consente di configurarlo anche in assenza dell’annullamento totale della volontà della vittima.

La decisione rappresenta una svolta giurisprudenziale di particolare rilevanza, perché sancisce l’equiparazione tra la violenza fisica e quella psicologica, sessuale ed economica, nei rapporti familiari. E ribadisce che ogni forma di dominio, quando sistematica e lesiva, è da considerarsi penalmente rilevante.

Un richiamo forte alla giustizia domestica, che riconosce nella dignità della persona – anche all’interno del matrimonio – un valore inviolabile

Maria Teresa Carrozzo