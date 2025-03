Cassano: una mattinata per ricordare Daniela Mazzacane

CASSANO DELLE MURGE (BA) – Domenica 30 marzo 2025, alle 11.00, la Sala Consiliare del Comune ospiterà un evento speciale dedicato alla memoria della giornalista Daniela Mazzacane. Un omaggio a una donna che ha lasciato un segno profondo per la sua solarità, il suo sorriso e l’instancabile impegno verso la comunità.

Durante la cerimonia, promossa dall’Associazione SHARON presieduta da Lia Giurano, saranno consegnati premi e riconoscimenti a figure del mondo giornalistico, culturale, politico e sociale che si sono distinte per passione, dedizione e impegno civico, incarnando i valori che Daniela ha trasmesso in vita.

«Sarà un momento di condivisione e memoria per ricordare una donna straordinaria che ha saputo ispirare tutti con la sua energia e il suo amore per gli altri», afferma Giurano. Un’occasione per rinnovare, attraverso il ricordo, l’impegno a costruire una società più sensibile e solidale.

