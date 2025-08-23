Cassano, rissa in centro: sei arresti

CASSANO – Rissa per futili motivi nel pomeriggio di venerdì 22 agosto a Cassano delle Murge, nel Barese. Protagonisti, sei uomini tra i 27 e i 66 anni che sono stati arrestati per rissa aggravata.
In cinque hanno fatto ricorso alle cure degli ospedali della zona: per tre di loro, lesioni guaribili in 30 giorni; per due, in 7 giorni.
Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.
