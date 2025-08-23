23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Cassano, rissa in centro: sei arresti

Antonella Fazio 23 Agosto 2025
centered image

CASSANO – Rissa per futili motivi nel pomeriggio di venerdì 22 agosto a Cassano delle Murge, nel Barese. Protagonisti, sei uomini tra i 27 e i 66 anni che sono stati arrestati per rissa aggravata.

In cinque hanno fatto ricorso alle cure degli ospedali della zona: per tre di loro, lesioni guaribili in 30 giorni; per due, in 7 giorni.
Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Bari, Piano festival al via

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

Tricase, ciclista 60enne cade sulla litoranea: è grave

23 Agosto 2025 Gloria Roselli

Brindisi: stabile la 47enne di Perugia ricoverata nel Centro Ustioni

23 Agosto 2025 Anna Saponaro

Donna muore dopo puntura calabrone, cuore trapiantato d’urgenza a Bari

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Regionali, è braccio di ferro: SI replica a Decaro

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

Tragico incidente tra Manfredonia e Zapponeta: morto 73 enne

23 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Cassano, rissa in centro: sei arresti

23 Agosto 2025 Antonella Fazio

Ostuni: i fuochi barocchi silenziosi la novità della festa patronale2025

23 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Bari, Piano festival al via

23 Agosto 2025 Antonio Bucci

A Francavilla Fontana torna “QCINE”

23 Agosto 2025 Radio Antenna Sud