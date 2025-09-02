Regione, Puglia Popolare rilancia: “Con Cassano le istanze del Sud al centro delle Istituzioni”

– “Un riconoscimento all’impegno che Puglia Popolare ha messo in tutti questi anni raccogliendo tanti amici in un progetto civico e popolare che guardava con attenzione ai bisogni del Sud”. Con queste parole Luigi Mazzei, vice coordinatore regionale di Puglia Popolare, rilancia la missione del movimento, sottolineando il legame tra le istanze del territorio e le scelte del Governo di centrodestra, in particolare nel settore delle infrastrutture a guida Lega.
Mazzei evidenzia come la federazione stia lavorando per diventare sempre più strutturata, con l’obiettivo di “raggiungere le istituzioni ad ogni livello” e garantire una rappresentanza capillare delle esigenze dei cittadini.
Un augurio speciale è stato rivolto a Massimo Cassano, figura di riferimento del movimento: “Buon lavoro al nostro Massimo Cassano – dichiara Mazzei – certi che saprà al meglio rappresentare le esigenze del nostro Movimento”.
Con questo slancio, Puglia Popolare conferma la propria volontà di continuare a essere protagonista nel panorama politico regionale e nazionale, portando avanti un progetto inclusivo e radicato nel territorio.
