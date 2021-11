LECCE- Si è tenuto un incontro del Coordinatore regionale sen. Massimo Cassano e la dirigenza salentina di Puglia Popolare per confrontarsi sul percorso politico avviato con l’apertura della campagna adesioni. I vertici in una nota stampa scrivono: “Il Movimento Regionale di Puglia Popolare, radicato da anni in tutto il territorio regionale, si appresta a sancire la nascita del nuovo movimento denominato “Popolari” che riunirà tutte le anime moderate e civiche che si ispirano ai valori europeisti Degasperiani e Morotei.

Il Coordinamento Provinciale di Lecce ha, inoltre, approvato la linea federativa regionale tra i movimenti civici moderati in particolare con la lista “CON” legata al Presidente Emiliano. Prosegue su questi presupposti la campagna adesioni in tutto il territorio pugliese che si concluderà il 31 gennaio 2022.

Ha espresso “soddisfazione per il lavoro nel Salento dal Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei” il sen. Massimo Cassano, che ha sottolineato i “risultati importanti raggiunti nelle ultime amministrative con l’elezione di numerosi amministratori comunali”.

“La lungimiranza del nostro progetto civico e Popolare sta dando i suoi frutti in tutti i comuni del Salento e continua ad aggregare giovani risorse che hanno voglia di incidere nelle scelte politiche territoriali” ha affermato il Coordinatore Provinciale Luigi Mazzei.