Massimiliano Stellato, consigliere regionale di maggioranza, uno dei diciassette firmatari del documento che ha portato allo scioglimento del consiglio comunale di Taranto, interviene specificando la sua posizione politica in seno all’assise regionale. “Le questioni politiche di Taranto vanno tenute distinte dalle dinamiche, per fortuna ben collaudate, del Consiglio regionale. Con il presidente della Regione e con la maggioranza che lo sostiene in Consiglio regionale, tanto io quanto il gruppo dei Popolari che mi onoro di presiedere, il rapporto è da sempre leale, franco e collaborativo. E continuerà ad essere tale, senza se e senza ma”.

Lo dichiara il capogruppo dei Popolari in Consiglio regionale, Massimiliano Stellato. “Nulla cambia – prosegue – in Consiglio regionale, questo è fuori discussione. Anche perché alle riunioni politiche del centrosinistra cui apparteniamo, il mio gruppo regionale viene puntualmente invitato. A Taranto, invece, no”