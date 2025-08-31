Caso Pilato-Tarantino, l’equivoco e l’amarezza di Cesare Butini

Sul presunto furto all’aeroporto di Singapore, che ha coinvolto le nuotatrici Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, circolano versioni discordanti, alcune con dettagli non veritieri. Si tratta di un episodio serio, anche se inquadrabile tra i casi di non reato: un’azione non punibile se compiuta per scherzo, senza scopo di guadagno, in modo non abituale e di lieve entità. Questo sembrerebbe il contesto delle due atlete, che non hanno subito sanzioni ma solo un ammonimento (“warning”).

Tutto è accaduto il 14 agosto, durante lo scalo a Singapore della squadra italiana reduce da un periodo di allenamento a Bali. Mentre alcune ragazze si muovevano all’interno del duty free, i sistemi di sorveglianza hanno registrato un momento critico: Chiara Tarantino è stata ripresa mentre infilava due boccette di oli essenziali nello zaino di Benedetta Pilato. Al gate, poco prima dell’imbarco, le due sono state fermate dalla Polizia.

La perquisizione di due altre compagne, Bottazzo e Morini, è avvenuta pubblicamente e si è conclusa senza conseguenze. Al contrario, nello zaino di Pilato sono stati trovati i prodotti mancanti, portando lei e Tarantino al commissariato per ore di interrogatorio e perquisizione, in isolamento. Benedetta Pilato, successivamente, ha chiarito pubblicamente la sua posizione dichiarando di essere stata coinvolta suo malgrado e di essere completamente estranea ai fatti.

Grazie all’intervento dell’ambasciata italiana, la vicenda si è chiusa senza gravi conseguenze, ma solo dopo giorni di tensione e attesa. Il permesso per ripartire è arrivato il 18 agosto, dopo un incontro con l’autorità aeroportuale. Le due atlete sono rientrate in Italia il 20 agosto, dopo sei giorni difficili.

Intanto sulla vicenda interviene anche Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, il quale esprime “grande amarezza per un comportamento che non giova a nessuno e di certo nuoce al movimento in generale. Non ho avuto modo di sentire le due ragazze e non solo perché i fatti si sono svolti in un periodo fuori dalla convocazione in nazionale, ma anche perché non ho proprio voluto – aggiunge -. Cosa avrei potuto dire se non quello che avranno già detto loro i genitori? Nel mio ruolo avrò modo di sicuro di parlarci: spiegherò loro che hanno fatto una grande stupidaggine. Sono portavalori anche quando non indossano la tuta azzurra. Quello che hanno fatto è molto grave, finire in prima pagina per questo, anche no”, ha concluso Butini.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author