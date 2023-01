Caso Noicattaro-Castellana: i biancazzurri chiedono scusa

Dopo il giallo legato al gol ingiustamente assegnato al Castellana in occasione della sfida giocata e vinta con il Noicattaro, sono arrivate le scuse del club biancazzurro.

“Il Calcio Castellana chiede scusa per il comportamento anti sportivo avuto questo pomeriggio durante la gara contro il Noicattaro.

Indubbiamente la decisione dell’arbitro è da considerarsi errata ed i nostri ragazzi si sono fatti prendere dall’agonismo in quel momento non ammettendo l’errore.

Concludiamo dicendo che i nostri principi non si basano su questi valori, ma oggi insieme al direttore di gara, abbiamo sbagliato anche noi!”

