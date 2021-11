LECCE- È partita da Lecce la storia del finto ginecologo che chiama le proprie vittime molestandole, ma si contano diversi casi in tutta Italia. Raccontato nella giornata di ieri, 2 novembre, nell’edizione del telegiornale delle 14 di Antenna Sud, il caso del finto ginecologo ha fatto il giro dei social: sono oltre cento le testimonianze giunte in redazione dalle donne e le malcapitate si stanno organizzando per sporgere una denuncia collettiva.

Il servizio di Paolo Franza